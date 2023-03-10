Український слід: як країна-агресор Росія переконує весь світ, що українці терористи

РОСІЙСЬКА ПРОПАГАНДА

Після року невдалої «денацифікації» Росія змінює риторику, намагаючись показати всьому світу Україну як державу-терориста. Мета Кремля одна — зменшити підтримку Заходу, що допоможе йому виграти війну в Україні.

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Довгострокова стратегія Кремля

Уперше Росія звинуватила Україну у вчиненні терористичного акту після вибуху на Кримському мосту. Тоді Путін стверджував, що це був «теракт, спрямований на руйнування критично важливої цивільної інфраструктури». А замовником «теракту» він назвав «спецслужби України».

Президент Росії Володимир Путін у резиденції Ново-Огарьово під Москвою, 3 березня 2023 року. © AP / Mikhail Metzel

Можливістю назвати Україну терористом РФ скористалася 2 березня. Тоді в Москві повідомили, що в Брянську область зайшла «українська розвідувально-диверсійна група», які начебто стріляла по цивільних. Путін назвав це «черговим терористичним актом». Щоправда, пізніше відповідальність за події взяв на себе «Російський добровольчий корпус».

Та на цьому ліплення образу України як терористичної держави не завершується. Незабаром Олександр Лукашенко знаходить «український слід» в атаці 26 лютого на аеродром «Мачулищі». Відповідальність за цей вибух беруть на себе білоруські партизани, проте Лукашенко 7 березня заявляє про затримання «терориста українських спецслужб» та його «поплічників», які нібито причетні до спроби диверсії на аеродромі.

Супутникові знімки пошкодженого військового літака А-50 на аеродромі «Мачулищі» в Білорусі, 28 лютого 2023 © AP

Того ж дня декілька західних медіа поширюють версії про причетність певної проукраїнської групи до диверсій на російських «Північних потоках». Звісно ж, Моква не втрачає шансу знову розігнати тезу про українців-терористів.

Керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей погоджується, що Росія всіляко намагається представити Україну як терористичну державу. Але не можна сказати, що це нова історія.

«Зараз просто з’явилося більше приводів, які вони можуть прив’язати до цієї парадигми. Активізація росіян пов’язана з тим, що Україна перейшла від глухої оборони до прямого контрнаступу. Їхня мета — збити потужну підтримку України на Заході», — пояснює він.

Загрозу тероризму визнано у світі найбільшою. Тож росіяни вдаються до простої технології: роблять усе, щоб Україна в європейців асоціювалася з саме тероризмом.

«Поки на Заході на це не реагують, але от історії на кшталт "Північного потоку" не додають нам якихось іміджевих бонусів, але це й не дуже впливає на підтримку Заходу. Але Росія працює на громадян країн ЄС, щоби ті тиснули на свої уряди, або на наступних виборах не голосували за політичні сили, які підтримують Україну. Це довгострокова стратегія», — вважає Соловей.

Вибух на газопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2», вересень 2022 року. © Danish Defence Command

« Теракт» у Придністров’ї та нові провокації в Білорусі

9 березня в невизнаному Придністров’ї заявили про затримання двох підозрюваних, які нібито планували «теракт» проти його керівництва. Затримані виявилися начебто громадянами України, а діяли «за вказівкою СБУ».

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк спростував будь-яку причетність України до подій у так званій «ПМР», натомість наголосив на тому, що все це схоже на спецоперацію РФ з нападу на Молдову.

Ігор Соловей вважає справедливим твердження Подоляка про те, що головною метою Росії є повалення прозахідного курсу нинішньої президентки Молдови Маї Санду. І для цього Москва може використовувати наратив про «українських терористів».

До того ж Кремль має ще одну мету, для досягнення якої йому може знадобитися міф про «українських терористів», — спровокувати невизнане Придністров’я відкрити другий фронт в Україні.

«Єдине, що до чого може призвести ця історія — це до вибуху всередині регіону, щоб змусити "керівництво республіки" більше прислуховуватися до порад російських кураторів. А також спонукати "керівництво регіону" до участі в бойових діях проти України та відкрити для нас ще один фронт», — сказав Соловей.

Україна не отримає користі від вбивства так званого «президента ПМР» Вадима Красносільського, вважає колишній постійний представник Молдови в ООН Олексій Тулбуре.

«Вказаний персонаж — маріонетка, яка в Придністров’ї взагалі нічого не вирішує і нічого не представляє. Який сенс робити замах на Красносільського, якщо він просто ставленик певної групи осіб — просто ширма», — пояснює він.

Так званий глава невизнанного Придністров'я Вадим Красносільський в Тирасполі, 23 лютого 2023 року. © REUTERS / VLADISLAV BACHEV

На його думку, ніяких «українських терористів» там не було, а так званий «теракт» — це провокація контрольованих Росією «спецслужб» Придністров’я проти Києва та Кишинева.

«Мета Кремля та його маріонеток — показати, що Придністров’я хоч щось означає, що звідти може виходити загроза. Реальність абсолютно зворотна — російський контингент у "ПМР" не боєздатний», — сказав Тулбуре.

Отже, уся ця історія про начебто замах на так званого главу невизнаної ПМР — це шита білими нитками постановка. Але на цьому росіяни не зупиняються. ГУР МО України повідомило, що РФ готується влаштувати незабаром масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні, зокрема, із руйнуванням об’єктів інфраструктури та жертвами серед мирного населення.

Мета провокації — налаштувати народ Білорусі проти України та втягнути збройні сили Мінська у війну на боці РФ. Методи у Кремля залишаються незмінними.