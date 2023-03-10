ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

Йдеться про одну із двох систем ЗРК, які Києву обіцяли надати США та Німеччина, повідомляє Financial Times.

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Ймовірно, ракетну систему іще не ввели в експлуатацію.

За інформацією видання, незабаром Україна може також отримати такий зенітно-ракетний комплекс і від уряду Нідерландів.

ЗРК «Патріот» є найдосконалішою західною системою протиповітряної оборони середньої дальності. Втім, озброєння ще не випробовували проти російських ракет «Кинджал», якими РФ періодично атакує Україну.

Вперше новина про те, що «Патріот» уже в Україні, з'явилась вранці 7 березня. Повідомило її іспанське видання La Razon з посиланням на міністра оборони Польщі Маріуша Блащака. Згодом оборонне відомство спростувало цю інформацію, пояснюючи це «помилокою перекладу».

🔻 8 березня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Київ очікує на ППО та мільйон снарядів.

🔻 28 лютого у Пентагоні повідомили, що військові ЗСУ незабаром завершать навчання на системах «Патріот».

🔻 14 лютого глава Міноборони Сполучених Штатів повідомив, що Україні найближчим часом нададуть системи ППО «Патріот» та SAMP/T, а також танки «Леопард» та «Челленджер».