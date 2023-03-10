У ЗСУ знову спростували інформацію, що Україна отримала першу систему «Патріот»

В очікуванні ЗРК

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що система ЗРК в Україну поки не надійшла.

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«Немає ще поки, не бачив», — сказав Ігнат, коментуючи інформацію Financial Times щодо ймовірної передачі Україні однієї із двох систем «Патріот», які Києву обіцяли США та Німеччина.

🔻 7 березня видання La Razon, покликаючись на міністра оборони Польщі Маріуша Блащака повідомила, що ЗРК «Патріот» вже передали Україні. Згодом оборонне відомство країни спростувало цю інформацію, пояснюючи це «помилокою перекладу».

🔻 Також 7 березня речник ПС ЗСУ зауважив, що суспільство дізнається, що ця система ЗРК вже в Україні, коли вона вперше зіб'є російський літак. Він також додав, що «Безумовно, "Патріот" буде в Україні».

🔻 8 березня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Київ очікує на ППО та мільйон снарядів.

🔻 28 лютого у Пентагоні повідомили, що військові ЗСУ незабаром завершать навчання на системах «Патріот».

🔻 14 лютого глава Міноборони Сполучених Штатів повідомив, що Україні найближчим часом нададуть системи ППО «Патріот» та SAMP/T, а також танки «Леопард» та «Челленджер».