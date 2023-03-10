У Києві прощаються із загиблим Героєм України Дмитром Коцюбайлом «Да Вінчі»
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Київ – Церемонія прощання з полеглим командиром спецпідрозділу «Вовки да Вінчі» розпочалась у Михайлівському соборі, а продовжилася на Майдані Незалежності.
«Да Вінчі» посмертно удостоєно відзнакою «Хрест бойових заслуг». Нагороду президент України передав матері загиблого Героя Оксані Коцюбайло.
«Ніколи не забудемо. І будемо завжди вдячні. Вічна пам'ять!», — сказав Володимир Зеленський.
Віддала шану Дмитру Коцюбайлу і прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, яка сьогодні у Києві. Провести Героя в останню путь прийшли тисячі людей.
Volodymyr #Zelensky and Prime Minister of Finland #SannaMarin, who arrived in #Kyiv today, honored the memory of the fallen Hero of Ukraine Dmitry Kotsyubaylo "Da Vinci" in St. Michael's Cathedral 🕯 pic.twitter.com/SozfWi1Wlm— Feher_Junior (@Feher_Junior) March 10, 2023
Після панахиди у Михайлівському соборі, прощання з українським захисником продовжилося на Майдані Незалежності.
Там попрощалися із Героєм Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков та очільник ГУР МО Кирило Буданов.
Вчора, 9 березня, з Дмитром Коцюбайлом попрощалися в його рідному селі Бовшів на Івано-Франківщині.
Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року на Івано-Франківщині.
Пішов захищати Україну з початку російсько-української війни. У 2014-му році командував взводом добровольців, зазнав важкого поранення танковим снарядом у Пісках Донецької області, після одужання повернувся на фронт. За рік уже командував добровольчою ротою.
У 2016-му був призначений командиром Першої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі» ДУК ПС, згодом переформатована в батальйон.
30 листопада 2021 року отримав «Золоту Зірку» і звання Героя України.
7 березня Дмитро Коцюбайло загинув під час бойових дій під Бахмутом.