У Києві прощаються із загиблим Героєм України Дмитром Коцюбайлом «Да Вінчі»

ПРОЩАННЯ З ГЕРОЄМ

Київ – Церемонія прощання з полеглим командиром спецпідрозділу «Вовки да Вінчі» розпочалась у Михайлівському соборі, а продовжилася на Майдані Незалежності.

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«Да Вінчі» посмертно удостоєно відзнакою «Хрест бойових заслуг». Нагороду президент України передав матері загиблого Героя Оксані Коцюбайло.

«Ніколи не забудемо. І будемо завжди вдячні. Вічна пам'ять!», — сказав Володимир Зеленський.

Віддала шану Дмитру Коцюбайлу і прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, яка сьогодні у Києві. Провести Героя в останню путь прийшли тисячі людей.

Volodymyr #Zelensky and Prime Minister of Finland #SannaMarin, who arrived in #Kyiv today, honored the memory of the fallen Hero of Ukraine Dmitry Kotsyubaylo "Da Vinci" in St. Michael's Cathedral 🕯 pic.twitter.com/SozfWi1Wlm — Feher_Junior (@Feher_Junior) March 10, 2023

Після панахиди у Михайлівському соборі, прощання з українським захисником продовжилося на Майдані Незалежності.

Там попрощалися із Героєм Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков та очільник ГУР МО Кирило Буданов.

Церемонія прощання з Дмитром Коцюбайлом на Майдані Незалежності © NEXTA

Вчора, 9 березня, з Дмитром Коцюбайлом попрощалися в його рідному селі Бовшів на Івано-Франківщині.

Прощання з Дмитром Коцюбайлом у Бовшеві © REUTERS - STRINGER

Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року на Івано-Франківщині.

Пішов захищати Україну з початку російсько-української війни. У 2014-му році командував взводом добровольців, зазнав важкого поранення танковим снарядом у Пісках Донецької області, після одужання повернувся на фронт. За рік уже командував добровольчою ротою.

У 2016-му був призначений командиром Першої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі» ДУК ПС, згодом переформатована в батальйон.

30 листопада 2021 року отримав «Золоту Зірку» і звання Героя України.

7 березня Дмитро Коцюбайло загинув під час бойових дій під Бахмутом.