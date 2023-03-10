ПРОЩАННЯ З ГЕРОЄМ

У Києві прощаються із загиблим Героєм України Дмитром Коцюбайлом «Да Вінчі»

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Дмитро Коцюбайло, Герой України
Дмитро Коцюбайло, Герой України © Укрінформ
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Київ – Церемонія прощання з полеглим командиром спецпідрозділу «Вовки да Вінчі» розпочалась у Михайлівському соборі, а продовжилася на Майдані Незалежності.  

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«Да Вінчі» посмертно удостоєно відзнакою «Хрест бойових заслуг». Нагороду президент України передав матері загиблого Героя Оксані Коцюбайло. 

«Ніколи не забудемо. І будемо завжди вдячні. Вічна пам'ять!», —  сказав Володимир Зеленський. 

 

Віддала шану Дмитру Коцюбайлу і прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, яка сьогодні у Києві. Провести Героя в останню путь прийшли тисячі людей. 

 

Після панахиди у Михайлівському соборі, прощання з українським захисником продовжилося на Майдані Незалежності. 

Там попрощалися із Героєм Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков та очільник ГУР МО Кирило Буданов.

 

Церемонія прощання з Дмитром Коцюбайлом на Майдані Незалежності
Церемонія прощання з Дмитром Коцюбайлом на Майдані Незалежності © NEXTA

 

Вчора, 9 березня, з Дмитром Коцюбайлом попрощалися в його рідному селі Бовшів на Івано-Франківщині. 

 

Прощання з Дмитром Коцюбайлом у Бовшеві
Прощання з Дмитром Коцюбайлом у Бовшеві © REUTERS - STRINGER

Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року на Івано-Франківщині.

Пішов захищати Україну з початку російсько-української війни. У 2014-му році командував взводом добровольців, зазнав важкого поранення танковим снарядом у Пісках Донецької області, після одужання повернувся на фронт. За рік уже командував добровольчою ротою. 

У 2016-му був призначений командиром Першої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі» ДУК ПС, згодом переформатована в батальйон.

30 листопада 2021 року отримав «Золоту Зірку» і звання Героя України. 

7 березня Дмитро Коцюбайло загинув під час бойових дій під Бахмутом. 

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