У так званих «ЛДНР» засудили українських військовополонених: серед них — правозахисник Буткевич

УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНІ

Віктора Похозея, Владислава Шелю та Максима Буткевича суди так званих «Луганської та Донецької республік» позбавили волі відповідно на 8,5, 18,5 та 13 років із перебуванням у колонії строгого режиму. Цю інформацію оприлюднили на сайті слідчого комітету РФ.

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В Українській Гельсінській спілці з прав людини ці вироки назвали абсурдними. Адже ці троє засудженмх –військовополонені, яких Женевська конвенція повинна захищати від катувань. За словами правозахисників, жорстоке поводження з українцями чи катування є очевидним. А наші захисники обмовляють себе.

«Максим Буткевич на камеру визнає, що “отримав наказ вбити мирних жителів” і “обстріляв” цивільних з гранатомета (!) в Сєвєродонецьку 4 червня, хоч в цей день він перебував у Києві», — наголошує виконавчий директор УГСПЛ Олександр Павліченко.

Правозахисники зазначають, що ані українська сторона, ані незалежні міжнародні організації не мають жодного доступу до утримуваних Росією полонених. Через це неможливо перевірити ні умови, в яких вони перебувають, ні стан їхнього здоров'я. Свідчення вони дають під тортурами. Про це неодноразово свідчили ті, кому вдалося повернутися із російського полону.

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Міністерство закордонних справ України звернулось до світової спільноти із закликом засудити «процес» і вимагати звільнення українців. Вирок в МЗС назвали незаконними та нікчемними.

У своїх вироках незаконі суди так званих «ЛДНР» посилаються на норми Женевської конвенції. Полонених звинувачують у застосуванні методів, заборонених Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни.

«Все, що відбувається на окупованих і контрольованих Росією територіях з подібними інсценуваннями суду, має стати черговим доказом злочинів режиму у майбутньому трибуналі», — заявили правозахисники.

Максим Буткевич — український журналіст та правозахисник. У березні 2022 року він став до лав ЗСУ. У червні потрапив у полон.

🔻16 грудня Служба безпеки України повідомила, що ідентифікувала осіб, причетних до примусової депортації дітей-сиріт з України до Росії. Це так звані посадовці адміністрації тимчасово окупованої частини Донеччини.