Фінляндія вже готує новий пакет військової допомоги Україні

Підтримка союзників

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін у Києві, Україна. 10 березня 2023 року.

Про це заявила прем'єр-міністерка країни Санна Марін на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Києві.

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Після пермовин Зеленський та Марін виступили зі спільною заявою про продовження співпраці у створенні міжнародного трибуналу для Росії. Між країнами є порозуміння і в питанні використання заморожених активів РФ, які будуть направлені на відновлення нашої країни. Також йшлося про військову допомогу Україні.

«Я сьогодні говорила з президентом Зеленським і він розповів мені про нагальні потреби ЗСУ. Ми на перспективу замислюємося над тим, як підтримати Україну. Має бути оборонна промисловість, яка задовольнятиме нагальні потреби України, особливо щодо боєзапасів. Ми обговоримо варіанти надання такої допомоги на наступному засіданні Європейської Ради», — зазначила Марін.

За словами прем'єр-міністерки, Фінляндія є одним із найбільших постачальників військового спорядження, техніки та зброї до України, і вже сьогодні на неї витратили 750 млн євро.

Санна Марін також наголосила, що уся Європа зацікавлена у встановленні миру, але на умовах України.

«Ми підтримуємо формулу миру президента Зеленського. Хочемо, щоб цей план почав працювати. Тільки тривалий мир може дати нашій родині європейських країн, євроатлантичній родині спокій і добробут», — сказала прем'єр-міністерка.

Вона додала, що Фінляндія також підтримує Україну на шляху до повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО.

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«Ми хочемо, щоб Україна увійшла до НАТО як одна із союзних держав цього Альянсу. ми підтримуємо боротьбу з корупцією для того, щоб можна було йти у бік європейської інтеграції. Фінляндія надаватиме будь-яку допомогу, яка вам буде потрібна на цьому шляху. У нагоді буде наш досвід, як країни-члена Європейського Союзу», — заявила Марін.

Вона також обговорила з президентом України питання щодо посилення санкційного тиску на РФ.

«Ми повинні прийти до того, що глобальні санкції мають бути запроваджені й повністю заблокують будь-які можливості відновлювати ракетний потенціал Російської Федерації, отримувати нові дрони, нові технології тощо», — заявив Володимир Зеленський.

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🔻 3 лютого Фінляндія приєдналася до групи країн, що працюють над створенням Спецтрибуналу проти РФ.