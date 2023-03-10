Фінляндія може передати Україні свої старіші винищувачі, а Норвегія тренувати українських пілотів

ВИНИЩУВАЧІ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зазначила, що Гельсінкі могли б розглянути таке питання у координації з іншими союзниками.

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Про це пише Yle.

Наразі країна закуповує новітні винищувачі, тому така дискусія була б доцільною, вважає прем'єрка.

«Думаю, ми могли би обговорити "Хорнети" — чи можна було би запропонувати їх Україні, яка підготовка для цього потрібна», — підкреслила вона.

Тим часом Норвегія може розпочати тренувати українських пілотів. Про це у своєму вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський. Очільник держави зазначив, що Україна почала спілкуватися з Норвегією щодо можливостей тренувальної місії для льотчиків, проте подробиць не повідомив. Лише підкреслив, що з міністром оборони Норвегії «обговорили додаткові кроки, які можемо зробити разом із Норвегією, щоб ця весна була успішною і для української оборони, і для перспектив загальноєвропейської безпеки».

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🔻9 березня Міноборони Словаччини повідомило, що Польща погодилась на спільну передачу МіГ-29 Україні.

🔻 23 лютого міністр оборони Великої Британії повідомив, що Україна може отримати літаки НАТО.

🔻 22 лютого керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Велика Британія може розблокувати постачання винищувачів Україні.