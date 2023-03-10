Фінляндія надасть Україні 29 млн євро на гумдопомогу та розвиток

Допомога союзників

Ці кошти будуть направлені на програми пов'язані із соцзахистом, освітою, радіаційною безпекою та захистом навколишнього середовища, повідомили в МЗС країни.

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«Агресивна війна Росії проти України, яка триває вже понад рік, завдала величезних руйнувань і страждань. За оцінками ООН, гуманітарної допомоги потребує 17,5 мільйонів людей, або майже половина населення України. Щоб полегшити людські страждання та допомогти Україні у розпал війни, Фінляндія виділить 15 млн євро на гуманітарну допомогу та 14 млн євро на співпрацю з метою розвитку», – йдеться у повідомлені.

15 млн євро планують розподілити наступним чином: 5 млн отримає Український гуманітарний фонд Управління ООН з координації гуманітарних питань, 5,4 млн – Міжнародна продовольча програма та Червоний Хрест. Решта коштів надійде через фінські громадські організації.

А 14 мільйонів євро направлять на підтримку проєкту Світового банку «Державні витрати на зміцнення адміністративного потенціалу», який допомагає Україні виплачувати зарплату вчителям.

«Ми повинні боротися із наслідками війни. Щоб впоратися із цим, людям потрібні їжа, притулок і ліки, а дітям потрібно ходити до школи. Ми також маємо пам’ятати, що наша підтримка має допомогти Україні оговтатися після війни», – зазначила міністр розвитку співробітництва та зовнішньої торгівлі Фінляндії Вілле Скіннарі.

Виділені кошти є частиною пакету фіндопомоги у €70 млн, яку фінський уряд виділив Україні у 2022 році.

«Крім того, 37 млн євро зарезервовано на 2023 рік для підтримки України через співпрацю з метою розвитку», – повідомило МЗС Фінляндії.

🔻 24 лютого Фінляндія до річниці великої війни підняла українські прапори перед будівлею фінського міністерства закордонних справ.

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🔻 20 лютого глава МЗС Фінляндії анонсував підготовку 13-го пакета військової допомоги Україні.

🔻 3 лютого Фінляндія приєдналася до групи країн, що працюють над створенням Спецтрибуналу проти РФ.