Януковича заочно судитимуть за підбурення до дезертирства

СПРАВА ПРЕЗИДЕНТА-ВТІКАЧА

Слідство встановило, що 23 лютого 2014 року президент-втікач закликав військовослужбовців, що виконували завдання по його особистій охороні, до дезертирства. Все це відбувалося на території військової частини Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

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Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

Того ж дня Віктор Янукович разом із начальником своєї служби безпеки та представниками РФ двічі незаконно перетнув держкордон та переправив через нього до сусідньої країни не менше 20 осіб. До пункту призначення вони добиралися російськими повітряними та морськими суднами.

Експрезиденту та його колишньому охоронцю інкриміновано організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Перший також буде відповідати за підбурювання до дезертирства, другий – за втечу.

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🔻 14 грудня Вищий антикорупційний суд України стягнув у дохід держави рухоме та нерухоме майно, а також та кошти Януковича і наближених до нього осіб.

🔻 19 грудня Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо держзради колишнього президента України Януковича та екс-прем’єр-міністра Миколи Азарова. За даними ДБР Янукович та Азаров підготували та імплементували так звані «Харківські угоди», які дозволили РФ мати достатньо ресурсів для окупації Криму у 2014 році та для повномасштабного вторгнення до України у лютому.