Інтервал між масованими атаками РФ зростає, бо Росії потрібно накопичувати ракети – британська розвідка

щоденний огляд розвідки

Українська 95-ї десантно-штурмова бригада веде вогонь по позиціях Росії на передовій поблизу Кремінної, Україна, четвер, 9 березня 2023 р.

Російська армія потребує більшої кількості нових ракет безпосередньо з промисловості для того, щоб завдавати достатньо потужних ударів і долати українську протиповітряну оборону.

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Про це йдеться в щоденному огляді британської розвідки.

Аналітики пригадали, що 9 березня 2023 року Росія завдала хвилю з щонайменше 80 ударів по об’єктах критичної інфраструктури України.

Російські військові застосовували крилаті ракети, ракети класу «земля-земля», іранські безпілотні літальні апарати. Також РФ використала «надзвичайно велику кількість» гіперзвукових балістичних ракет повітряного базування, зауважили в звіті.

«Це була перша велика хвиля ударів великої дальності з 16 лютого 2023 року і, ймовірно, одна з найбільших з грудня 2022 року. Українські чиновники повідомили про щонайменше 11 загиблих мирних жителів», – зазначила британська розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 March 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/HzMjZN7ZQI — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 10, 2023

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🔻 У ніч проти 9 березня РФ масовано атакувала Україну. Повітряна тривога тривала майже 7 годин.