Інтервал між масованими атаками РФ зростає, бо Росії потрібно накопичувати ракети – британська розвідка
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Російська армія потребує більшої кількості нових ракет безпосередньо з промисловості для того, щоб завдавати достатньо потужних ударів і долати українську протиповітряну оборону.
Про це йдеться в щоденному огляді британської розвідки.
Аналітики пригадали, що 9 березня 2023 року Росія завдала хвилю з щонайменше 80 ударів по об’єктах критичної інфраструктури України.
Російські військові застосовували крилаті ракети, ракети класу «земля-земля», іранські безпілотні літальні апарати. Також РФ використала «надзвичайно велику кількість» гіперзвукових балістичних ракет повітряного базування, зауважили в звіті.
«Це була перша велика хвиля ударів великої дальності з 16 лютого 2023 року і, ймовірно, одна з найбільших з грудня 2022 року. Українські чиновники повідомили про щонайменше 11 загиблих мирних жителів», – зазначила британська розвідка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 March 2023— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 10, 2023
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🔻 У ніч проти 9 березня РФ масовано атакувала Україну. Повітряна тривога тривала майже 7 годин.