Всі підрозділи «Гвардії наступу» вже майже сформовані — Клименко

ПОВЕРНУТИ ТЕРИТОРІЇ

Тисячі добровольців подали заявки, щоб стати частиною штурмових бригад, які зокрема звільнятимуть Крим, Донецьк та Луганськ.

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Міністерство внутрішніх справ України одержало 28 тисяч заявок від добровольців, які хочуть потрапити до штурмових бригад «Гвардії наступу». Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко:

28 тисяч заявок від добровольців ми вже прийняли. В першу чергу заявки проходили через Центри надання адміністративних послуг та через відповідний сайт. Звичайно, не всі потрапляють в ці підрозділи, тому що достатньо жорсткий відбір. Навчання практично всіх підрозділів ми вже розпочали на полігонах нашої країни й там не всі витримують

За словами очільника МВС, вишкіл солдатів триватиме стільки, скільки це буде потрібно, адже мета — створити боєздатні підрозділи Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції, які братимуть участь у контрнаступі та звільненні українських територій.

Майже всі підрозділи майже сформовані. Триває набір добровольців до резерву, — додав Клименко.

Бійці бригади швидкого реагування НГУ «Рубіж», Донецька обл. © МВС України

На початку лютого МВС розпочало формування штурмових бригад «Гвардії наступу», які мають на меті посилити Сили оборони та звільнювати тимчасово окуповані території України. Існує 8 бригад, до складу якої можуть потрапити добровольці: «Азов», «Спартан», «Рубіж», «Червона калина», «Сталевий кордон», «Кара-Даг», «Лють» та «Буревій». Ініціатива поповнити свої ряди новобранцями належить військовослужбовцям, які боронять Україну. Про це минулого місяця повідомив Ігор Клименко.

🔻 24 лютого Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна вступає в новий період війни, головною метою якого є звільнення території до кордонів 1991 року та ліквідація небезпеки з боку Росії.