ЗРК Patriot збиватимуть ворожі літаки, — Ігнат

У межах військової допомоги Україна невдовзі отримає ЗРК Patriot — його характеристики дозволяють збивати не лише балістичні ракети, а й літаки.

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ЗРК Patriot, які передають Україні міжнародні партнери, можуть збивати не лише балістичні ракети, а й ворожі літаки. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він наголосив, що ЗРК Patriot — комплекс далекого радіусу дії, і саме такі нам зараз вкрай необхідні. Україна поки що, на жаль, не має настільки далекобійних зенитних систем. Наразі основними комплексами є Бук-М1 (дальність до 40 км) та С-300 (дальність до 70 км). Натомість дальність дії ЗРК Patriot становить 150 км, що дозволить не лише збивати російські ракети, а й протистояти російській авіації.

Юрій Ігнат зауважив, що Росія завдає авіаударів із прифронтових зон Півдня та Півночі:

«Вони підлітають на дистанцію 30-40, 50-60 кілометрів до наших кордонів і можуть скидати ці бомби. Що таке авіаційні бомби великого тоннажу, ми знаємо, наскільки руйнівну силу вони несуть. І наявність далекобійних зенітних систем, а також авіації, здатної завдавати удару на понад 150 кілометрів, віджене російську авіацію від наших кордонів. Зрозуміло, що хотілося б бачити не лише збиті рашистські крилаті ракети, але й їхні літаки, які часто з’являються на лінії бойового зіткнення».

Речник також уточнив, що про збиття літаків над територією Росії не йдеться, зокрема і через позицію міжнародних партнерів щодо використання їхньої зброї. Мова йде наразі лише про збиття ворожих літаків на тимчасово окупованих територіях України.

За словами Юрія Ігната, комплекси розмістять таким чином, аби вони прикрили критичну інфраструктуру та українські війська.

🔻Раніше Юрій Ігнат заявляв, що Україна ще не отримала ЗРК Patriot.

🔻10 березня стало відомо, що Норвегія спільно зі США передасть Україні додаткові комплекси NASAMS.

🔻У лютому 70 українських військових почали навчання на ЗРК Patriot у Німеччині.