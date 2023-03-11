Лінія фронту у Бахмуті проходить через центр по річці — британська розвідка

БОЇ У ЦЕНТРІ

Пошкоджені мости через річку Бахмутка в Бахмуті, Україна, 6 березня, 2023 р.

За останні 4 дні «вагнерівці» взяли під контроль більшу частину східних районів міста. Тепер бої точаться на його центральних вулицях.

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У місті Бахмут, що на Донеччині, лінія фронту наразі проходить через центр, по річці Бахмутка. Про це повідомляє британське Міністерство оборони з покликанням на дані розвідки.

Бахмутка — права притока Сіверського Донця. Річка протікає з півночі на південь через Бахмут, розділяючи його навпіл.

Збройні сили України продовжують утримувати західні частики міста. Вони зруйнували основні переправи через річку, яка проходить через смугу відкритої місцевості шириною 200-800 метрів.

Українські військові мають змогу вести вогонь по цій території, тому вона стала «смертельною зоною». Як зазначають розвідники, це ускладнює фронтальний наступ росіян на захід.

При цьому, українські війська та їхні лінії постачання на заході залишаються вразливими перед спробами Росії обійти позиції ЗСУ з півночі та півдня.

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🔻 10 березня в американському Інституті вивчення війни повідомили, що армія РФ хоче відновити наступальні операції під Вугледаром.

🔻 10 березня британська розвідка повідомила, що інтервал між масованими атаками РФ зростає, бо Росії потрібно накопичувати ракети.

🔻 10 березня стало відомо, що біля Бахмута загинув естонський доброволець.