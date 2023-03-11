Росіяни досягнули успіхів у східних районах Бахмута — ISW

БИТВА ЗА МІСТО

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), станом на 10 березня війська РФ зачищають східну частину міста.

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Вивчивши світлини з геолокаційними даними, датовані 10 березня, аналітики дійшли висновку, що російські війська зайняли нові позиції у північно-західній частині Бахмута. Наразі окупаційні сили перебувають в межах 800 метрів від металообробного заводу АЗОМ.

Той факт, що сили РФ зосередилися на промисловій зоні цього підприємства свідчить про те, що російське командування надало перевагу фронтальному наступу на укріплені позиції, замість того, щоб обійти їх і оточити з іншого боку. «Цей напад, ймовірно, буде дуже дорогим для групи Вагнера», — підсумовують дослідники.

В ISW також стверджують, що сили РФ проводять зачистки у східних районах Бахмута. Про це начебто свідчать відеозаписи, на яких російські військові виводять з будівель мирних жителів.

У своєму щоденному аналізі війни РФ проти України Інститут вивчення війни також згадали будівництво укріплень у тилу Росії. Фортифікаційні споруди добудовані у Бєлгородській області. У Курській — роботи ще тривають. Укріплення також зводять і на території тимчасово-окупованого Кримського півострова. Останнє, імовірно, означає, що Москва не впевнена у своїй здатності утримати захоплені південноукраїнські території.

У п'ятницю, 10 березня, ISWповідомляв, що армія РФ хоче відновити наступальні операції під Вугледаром. А втім, постійні проблеми з особовим складом та боєприпасами і надалі стримуватимуть російські війська від просування.

🔻 6 березня аналітики ISW повідомили, що ЗСУ проводять обмежений відступ із Бахмута, але ЗС РФ не зможуть просунутися далі.

🔻 4 березня ISW повідомляв, що українські війська можуть готувати відхід із частини Бахмута.