ПЕТИЦІЯ УКРАЇНЦІВ

Росія відреагувала на можливість її перейменування на Московію

Відповідна петиція українців набрала понад 25 тисяч голосів. Її вже розглянув Президент. Доручив уряду вивчити таку можливість.

Реклама Читати продовження

Намір перейменувати Росію в Московію свідчить про «спробу створення з України анти-Росії». Про це у соцмережі написала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

10 березня на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України опублікували відповідь Володимира Зеленського на ініціативу перейменувати Росію в Московію:

Порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки

Враховуючи це, Президент звернувся до Прем'єр-міністра України з проханням комплексно опрацювати це питання, зокрема із залученням наукових установ.

Про результати виконаної роботи додатково проінформують як самого Зеленського, так і автора петиції.

Авторка ініціативи — Валерія Шахворостова. Вона опублікувала її 23 листопада 2022 року. У зверненні пропонується офіційно перейменувати назву «росія» на «московія». Замінити термін «російський» на «московський», а «російська федерація» на «московська федерація»:

Лише 301 рік існує "Росія" . Зміна назви дала підстави для подальшого загарбання історії (Київської) Русі. Для іноземців назви " Rus " (як позначалася Київська Русь на мапах) та " Russia ", " Russie ", " Russland " (як позначалася Росія) виглядають майже тотожно, ніби це назва однієї держави, яка зазнала певних змін із плином часу та під час перекладів на різні мови. Це призводить до плутанини на міжнародному рівні. Пишуться художні книги, знімаються фільми, де Росія представлена як Русь, що не припустимо

У петиції наголошується, що «301 рік українці потерпають від брехні російської версії свого історичного минулого». Отож, називаючи Росію Росією, Україна легалізує її брехню та підтверджує, що згодна з її версією історії, — додає авторка звернення.

Протягом трьох місяців петицію підписали 25 792 українців. Для її розгляду Президентом необхідні щонайменше 25 тисяч голосів.