Росія підписала з Іраном контракт на продаж винищувачів Су-35 — ЗМІ

КРАЇНИ-ІЗГОЇ

Скільки саме літаків одержить Тегеран та коли — наразі лишається таємницею.

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Як повідомляє агенція «ІРНА», інформацію про угоду розповсюдило Постійне представництво Ірану при ООН:

Після закінчення ірано-іракської війни 1988 року Іран звернувся до низки країн із проханням вивчити можливість продажу Ірану винищувачів, і Росія оголосила, що готова їх продати

Офіційний Тегеран схвалив модель Су-35. Це багатоцільовий винищувач 4 покоління. Кількість бойових літаків, яку Москва збирається продати Тегерану, а також строки виконання замовлення — засекречені.

🔻 8 березня стало відомо, що у січні Росія вивезла вантажними суднами 200 контейнерів зі зброєю з іранського порту. На бортах кораблів під російським прапором було близько 300 тисяч снарядів для реактивних систем залпового вогню, мінометів і кулеметів, а також 10 тисяч бронежилетів і касок.

🔻 25 лютого представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Іран та Росія поглиблюють співпрацю в оборонній сфері.