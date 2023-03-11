Росія атакує мирне населення

РФ атакувала Дніпропетровщину: двоє людей загинуло, ще п’ятеро — поранені

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Наслідки обстрілу Дніпропетровщини, 10 березня
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини, 10 березня © Сергій Лисак/Telegram
Автор тексту: Олена Дячук

Російські війська продовжують обстрілювати Дніпропетровську область. Минулої доби під удар потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади. 

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10 березня війська РФ завдали удару по Дніпропетровській області — ворог чотири рази обстріляв Нікопольський район. Під артилерійський удар потрапили Червоногригорівська та Марганецька громади. На жаль, як  повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, є загиблі:

«Ворожі снаряди вбили двох людей. За останніми даними, ще п'ятеро — поранені. Всi у лiкарнi, четверо — у тяжкому станi». 

Протягом доби ворожа армія також обстріляла населені пункти Миколаївської, Запорізької, Сумської, Чернігівської і Харківської областей. Найбільш напруженою лишається ситуація на Луганщині та Донеччині.

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