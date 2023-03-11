РФ обстрілює Херсон: є жертви та поранені

Росія атакує мирне населення

Херсон під ворожим огнем: російська війська знову обстріляли місто, є загиблі та поранені.

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Сьогодні, 11 березня, близько 12 години ворог знов завдав удару по Херсону: наразі відомо про загибель трьох людей, ще двоє поранені. Кількість потерпілих уточнюється.

Трагедія сталася біля супермаркету на Миколаївському шосе. Внаслідок влучання снаряду загорілася автівка, також пошкоджена цивільна інфраструктура. На місці вже працюють рятувальні служби.

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наслідки обстрілу Херсона, 11 березня © Херсонська обласна прокуратура

Також наразі відомо, що за минулу добу на Херсонщині загинули троє мирних жителів, ще п’ятеро зазнали поранень, повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 14 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. На жаль, є жертви серед цивільного населення — 3 людини загинули, 5 — дістали поранення», — розповів голова ОВА.

Загалом війська РФ 71 раз обстріляли населені пункти області, випустили 335 снарядів. Вогонь вівся з мінометів, танків, артилерії, РСЗВ та БПЛА.