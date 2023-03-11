Сирський: Оборона Бахмута дозволяє виграти час для накопичення резервів та початку контрнаступу

Оборона Бахмута

Захисники Бахмута продовжують утримувати позиції заради майбутнього контрнаступу ЗСУ.

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Сили та ресурси, що залучені до оборони Бахмута, ламають плани армії РФ та змушують відмовитись від просування вперед. Про це заявив командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

«Справжні герої зараз — це захисники, які на своїх плечах тримають східний фронт, та не шкодуючи ані себе, ані ворогів завдають йому максимальних втрат. Необхідно виграти час для накопичування резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами».

Як повідомляє прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України, Сирський перебуває на найважливіших ділянках фронту разом зі своїми підрозділами. Українські військові продовжують утримувати місто та дають гідну відсіч ворогу.

► 11 березня аналітики ISW повідомили, що російська армія досягла успіхів у східних районах Бахмута.

► Британська розвідка повідомляє, що лінія фронту в Бахмуті наразі проходить через центр міста, по річці Бахмутка.