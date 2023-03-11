США та ЄС обговорили підтримку України, кліматичну кризу та нові антиросійські санкції

Зустріч двох лідерів

Зелені інвестиції, енергетична безпека ЄС та підтримка України — у Білому домі відбулася зустріч Джо Байдена з Урсулою фон дер Ляєн.

Реклама Читати продовження

10 березня під час зустрічі у Білому домі президент США Джо Байден та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорили нагальні питання, над розв’язанням яких США та ЄС планують разом працювати найближчим часом.

Зустріч проходила на тлі скарг європейців на закон США про скорочення інфляції, який передбачає субсидії на чисту енергію. Вважається, що вони можуть спричинити відтік інвестицій з Європи та зашкодити її економіці. Тож саме закон про скорочення інфляції та його відповідність промисловому плану ЄС «Зелена угода» і були на порядку денному.

Зокрема Сполучені штати та Євросоюз зобов’язуються разом подолати кліматичну кризу та прискорити глобальну економіку чистої енергії. За планом країни мають поступово перейти на екологічно чисті джерела енергії, зокрема були анонсовані інвестиції в батареї для електромобілів і чистий водень.

Також сторони продовжать працювати над тим, аби зменшити залежність Європи від російського викопного палива та підвищення енергетичної безпеки. Окремий напрямок роботи — підтримка енергетичної безпеки України та її подальша інтеграція в європейський енергоринок.

«Ми також разом вжили безпрецедентних, скоординованих та ефективних санкцій та інших економічних заходів, щоб ще більше погіршити здатність Росії вести незаконну війну та її військово-промислову систему», - йдеться у спільній заяві двох лідерів.

США та ЄС анонсують нові кроки, які допоможуть унеможливити обхід санкцій проти РФ третіми країнами.

Також Джо Байден та Урсула фон де Ляєн запевнили, що працюють над тим, аби Україна мала необхідну безпекову, економічну та гуманітарну підтримку стільки, скільки це буде потрібно.

► Раніше повідомлялося, що Росії вдається обходити санкції завдяки третім країнам.

► 10 березня президент Зеленський ввів санкції на 50 років проти букмекерських контор.