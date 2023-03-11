У Франції тривають протести проти пенсійної реформи

Підвищення пенсійного віку

У Франції не вщухають протести проти пенсійної реформи, ініційованої президентом Емманюелем Макроном.

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Уже кілька днів у Франції триває загальнонаціональний страйк: громадяни невдоволені планом Емманюеля Макрона підвищити пенсійний вік на два роки (до 64 років). Протести спричинили зміни рух поїздів, закриття шкіл та призупинки постачання палива. Із перебоями працюють метро, залізниця та аеропорти.

На попередній масштабний протест, що відбувся 7 березня, за даними поліції вийшли майже 1,3 млн осіб (профспілки говорять про 3,5 млн протестувальників). Сьогодні, 11 березня, очікувалося ще більше демонстрантів, однак наразі, за даними Le Monde, кількість учасників акцій протесту менша, аніж у вівторок.

Тим не менш, демонстрації проходять в усіх великих містах країнах, зокрема Марселі, Тулузі, Ам’єні, Ліллі, Нанті та Парижі, і всюди присутні щонайменше кілька тисяч людей.

А тим часом у Сенаті тривають дебати щодо проєкту пенсійної реформи: парламентарі мали розглянути понад 600 поправок. Ліві політики, які виступають проти реформи, заявляють, що захищатимуть кожну свою поправку. У будь-якому разі дебати мають завершитися не пізніше опівночі цієї неділі.

Поки дебати тривають, протестні настрої стають небезпечнішими: група молодих людей влаштувала заворушення, почавши палити сміттєві баки та бити вікна. Коли заворушники спробували напасти на дилерський центр Harley-Davidson, втрутилася поліція: правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Наслідки заворушень під час страйку проти пенсійної реформи REUTERS - BENOIT TESSIER

Також, за даними поліції, станом на 16:00 було проведено майже 4000 перевірок і заарештовано 11 осіб, зокрема за носіння зброї та участь у заворушення.

Протестувальники тим часом заявляють, що не зупиняться, доки влада не почує їх. Наступна акція запланована вже на 12 березня.