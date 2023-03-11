У Parimatch відповіли на введення проти них санкцій

За зв'язки з Росією

Букмекерська контора вважає введення проти них санкцій спланованою кампанією СБУ та просить президента втрутитися у ситуацію.

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Компанія Parimatch опублікувала офіційне звернення, у якому заявила, що з початку повномасштабного вторгнення припинила діяльність на території Росії, а також заборонила будь-яке використання бренду, технічних рішень компанії та будь-яку присутність на території країни-агресора.

Також у компанії наголосили, що на постійній основі допомагають країні у боротьбі з ворогом та підтримує населення: загальна сума допомоги складає понад 500 млн грн.

Parimatch прямо звинувачує СБУ в тиску, зокрема йдеться про блокування платіжних систем, розповсюдження неправдивої інформації у ЗМІ, спроби відкриття кримінальних впроваджень та внесення компаній холдингу до санкційних списків.

«Фактично, здійснюється економічний та психологічний тероризм щодо компанії та її працівників. Українську компанію, яка є платником податків і роботодавцем для більш ніж 2000 українців виштовхують з ринку України, шляхом блокування будь-якої діяльності», — йдеться в заяві.

У Parimatch також зазначають, що не отримували жодних запитів від СБУ щодо роз’яснень зупинки діяльності франшизи в Росії.

Компанія звертається до Володимира Зеленського із закликом розібратися в ситуації та перевірити всі факти, а також вжити заходів щодо можливих неправомірних дій Служби безпеки України.

Тим часом рахунки кампанії вже заблоковані, а українці, які робили ставки на спорт саме через Parimatch, не можуть вивести свої гроші. Компанія закликає користувачів не хвилюватися та запевняє, що робить усе можливе, аби розблокувати рахунки.

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