Фінські високопосадовці спростовують можливість передачі Києву винищувачів

САМИМ БРАКУЄ

Напередодні прем’єрка країни Санна Марін заявила, що Фінляндія могла б поруч з іншими союзниками розглянути постачання Україні бойової авіації.

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Можлива передача Україні винищувачів у Фінляндії не обговорювалася. Про це в коментарі газеті «Гельсінгін саномат» повідомив командувач військово-повітряних сил Фінляндії генерал-майор Юха-Пекка Керенен. За його словами, фінські Сили оборони не можуть собі дозволити передачу Україні винищувачів «Хорнет» доки не отримають F-35.

«Хорнет» (англ. Hornet) — американський палубний винищувач-бомбардувальник та штурмовик, розроблений у 1970-х роках і вже знятий з виробництва. Наразі це основний бойовий літак ВМС США. На своєму озброєнні його також мають Австралія, Іспанія, Канада, Кувейт, Малайзія, Швейцарія та Фінляндія.

В інтерв’ю виданню STT президент країни Сауле Нііністьо також підтвердив, що передача Україні винищувачів не обговорювалася. Здивований заявою Марін і міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен. Телеканалу MTV Uutiset він повідомив, що не знав про наміри прем’єрки говорити про винищувачі. За його словами, такого озброєння бракує і самій Фінляндії.

За даними видання «Гельсінгін саномат», парк фінських винищувачів почнуть виводити з експлуатації з 2025 року. Його замінять на американські винищувачі F-35.

Напередодні фінські ЗМІ опублікували заяву Прем’єр-міністра Фінляндії Санни Марін про те, що у Гельсінкі могла б розпочатися дискусія про передачу винищувачів Україні.

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Вона зокрема згадала, що поставити можна було б старіші американські бойові літаки «Хорнет». Перед тим як озвучити таку ідею журналістам, Санна Марін побувала з візитом у Києві, де зустрілася з Президентом Володимиром Зеленським.

🔻9 березня Міноборони Словаччини повідомило, що Польща погодилась на спільну передачу МіГ-29 Україні.

🔻 23 лютого міністр оборони Великої Британії повідомив, що Україна може отримати літаки НАТО.

🔻 22 лютого керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Велика Британія може розблокувати постачання винищувачів Україні.