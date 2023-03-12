Астронавти місії «Crew-5» повернулися на Землю після 157 днів у космосі
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Четверо членів екіпажу на борту капсули «SpaceX» припливли до узбережжя Мексиканської затоки Флориди. Їх наукова місія на Міжнародній космічній станції тривала майже пів року.
«Ласкаво просимо додому», — написали НАСА на своїй сторінці у твіттері.
Welcome home, #Crew5!— NASA (@NASA) March 12, 2023
The four members of NASA's @SpaceX Crew-5 mission are back on Earth, wrapping up a 157-day, 2,500-orbit, @ISS_Research-packed trip to the @Space_Station: https://t.co/ZQnSibuRTF pic.twitter.com/LYAndyXpxw
Команда «Crew-5» стартувала з Флориди 6 жовтня для проведення планових наукових досліджень на борту станції. До складу команди увійшли командир польоту Ніколь Аунапу Манн, космонавтка Анна Кікіна, пілот Джош Кассада та астронавт Коічі Ваката.
За даними НАСА, за чотири хвилини до приземлення опорні парашути розгорнулися на висоті приблизно 18 000 футів, а менш ніж за хвилину основні парашути розгорнулися на висоті приблизно 6000 футів. Космічний корабель рухався зі швидкістю приблизно 119 миль на годину.
🔻 2 березня «SpaceX» вивела на орбіту екіпаж із чотирьох людей.