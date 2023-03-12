В Ізраїлі щонайменше 500 тисяч людей вийшли на антиурядові мітинги

Проти реформи

11 березня в Ізраїлі відбулася одна з наймасштабніших акцій протесту за всю історію країни: в ній взяли участь до 500 тисяч людей. Громадяни виступають проти судової реформи.

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В Ізраїлі вже 10 днів тривають антиурядові протести. Найбільшу кількість протестувальників зафіксували в місті Хайфі — там на вулиці вийшли понад 300 тисяч осіб, а також у Тель-Авіві, де мітинги зібрали близько 200 тисяч учасників.

Головна причина — реформа судової системи, яка надасть уряду вирішальний вплив на вибір суддів і дозволить обмежити можливість Верховного суду виносити рішення проти виконавчої влади або скасовувати закони.

Опозиція виступає проти реформи, адже вона, на їхню думку, політизує судову систему, ослабить демократію та надасть уряду авторитарні повноваження. Влада натомість стверджує, що реформа піде всім на користь і знизить ризик перевищення судами своїх повноважень.

Учасники протесту у свою чергу вимагають зберегти незалежність судової системи та захистити демократичні цінності.

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Лідер опозиції Яїр Лапід заявив, що Ізраіль зіткнувся з «найбільшою кризою у своїй історії»:

«На нас звалилася хвиля тероризму, наша економіка зазнає краху, гроші витікають із країни. Лише вчора Іран підписав нову угоду із Саудівською Аравією. Але єдине, що турбує цей уряд, — це руйнація ізраїльської демократії».

Це питання збурило суспільство. Так, резервісти, які становлять основу ізраїльської армії, погрожують відмовитися від служби. В понеділок десятки резервних пілотів винищувачів елітної ескадрильї ВПС Ізраїлю заявили, що не з’являться на навчання. Щоправда, пізніше вони погодилися на переговори зі своїми командирами.

Чинний уряд, попри протести, не відступає від своєї позиції та заявляє, що протести провокуються та підігріваються опозицією.

Проєкт судової реформи на початку 2023 року запропонував міністр юстиції Ярів Левін. 13 лютого, попри вуличні протести, профільна комісія Кнесету затвердила першу частину документу. Незабаром він пройшов перше читання: 63 депутати проголосували «за», 47 — «проти». Якщо новий закон набуде чинності, то парламентська більшість в Ізраїлі впливатиме на вибір суддів Верховного суду. А сам Верховний суд більше не зможе редагувати чи скасовувати рішення депутатів. В умовах, коли в Ізраїлі немає єдиної Конституції, Верховний суд — це орган останньої інстанції. Саме він контролює дії уряду та парламенту. Судова ж реформа зробить так, що будь-який закон можна бути ухвалити простою більшістю в Кнесеті в 61 голос. Урядова коаліція Нетаньягу нині має 64.