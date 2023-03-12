Дмитро Кулеба не очікує поставку винищувачів Україні найближчим часом

Літаки для України

Очільник МЗС не розраховує на те, що Україна швидко отримає винищувачі, та закликає Німеччину збільшити поставки боєприпасі.

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«Я не очікую, що поставка винищувачів відбудеться найближчим часом, тому що це дуже складне завдання з логістичної та технічної точки зору», — зазначає Кулеба в інтерв’ю німецькому виданню «Bild am Sonntag».

Утім, він вважає за потрібне вже зараз розпочати підготовку українських пілотів на західних літаках:

«Щоб, коли буде ухвалено рішення про надання літаків, ми не витрачали час і багато місяців на підготовку».

Також Дмитро Кулеба назвав однією з найголовніших проблем у боротьбі з російською армією нестачу боєприпасів та закликав Німеччину якнайшвидше збільшити поставки:

«Я думаю, що Німеччина дійсно могла б більше допомогти боєприпасами. З артилерійськими боєприпасами. Ми сіли з українськими представниками та німецькою збройною промисловістю (...) і німецька промисловість у моїй присутності вимагала від німецького уряду одного: підписаних контрактів. Вони готові постачати. Отже, проблема в уряді».

🔻 Напередодні фінські високопосадовці спростували можливість передачі Києву винищувачів.

🔻 Раніше Джо Байден виключив передачу Україні американських легких винищувачів четвертого покоління F-16.