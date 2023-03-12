До Молдови намагався потрапити член ПВК «Вагнер»

Спроби дестабілізації

12 березня прикордонна поліція Молдови повідомила, що не дозволила в’їзд до країни представнику російської ПВК «Вагнер».

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Зазначається, що чоловік прибув до країни літаком, але його зупинили в аеропорту:

«Обмін інформацією дозволив нам виявити в потоці пасажирів в аеропорту Кишинева громадянина, ідентифікованого як представник ПВК із Росії («Вагнер»). Його не пустили в країну і повернули літаком у державу, з якої він вилетів», — повідомили в поліції.

До Молдови намагався потрапити найманець «Вагнера» © Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

Також у поліції розповіли, що лише за останній тиждень не пустили до країни 182 іноземних громадян (165 із них порушили прикордонне та міграційне законодавство Молдови) та 46 транспортних засобів.

У столиці Молдови сьогодні має відбутися акція протесту, організована «Рухом для народу», основу якого складають прибічники партії «Шор». Члени партії активно взаємодіють із російською владою та влаштовують мітинги проти чинної влади Молдови, вимагаючи відставки президентки Майї Санду.

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Напередодні, 11 березня, поліція заявила , що має дані про підготовку провокацій:

«У Нацполіції є інформація, що завтра, під час протесту, планується проведення акцій дестабілізації та масових заворушень. У зв'язку з цим просимо організаторів та учасників дотримуватись вимог законодавства та не допускати дій, які можуть поставити під загрозу життя та здоров'я людей, а також безпеку держави».