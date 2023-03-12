Міністром оборони Китаю призначили генерала із санкційного списку США

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

У Китаї призначили нового міністра оборони Лі Шанфу, який вже кілька років перебуває під санкціями США за співпрацю з Росією.

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У 2018 році уряд США додав Генерала Лі Шанфу до санкційного списку за участь у транзакціях з особами, пов’язаними з оборонними чи розвідувальними секторами РФ.

На той час він був директором агентства, що займалося плануванням, розробкою та закупівлею зброї для Народно-визвольної армії КНР.

Під санкції він потрапив за участь у придбанні винищувачів СУ-35 і зенітно-ракетних систем С-400 у «Рособоронекспорта», пише Reuters.

Попри те, що його нова посада в китайській системі вважається, скоріше, дипломатичною за призначенням Лі уважно стежать, враховуючи його минуле.

«Операційна та технологічна підготовка міністра оборони Китаю особливо доречна, враховуючи, що НВАК прагне стати збройними силами світового класу до 2049 року», — наголосив Джеймс Чар, науковець з питань безпеки в Сінгапурській школі міжнародних досліджень імені С. Раджаратнама.

10 березня Сі Цзиньпіна втретє переобрали лідером КНР. Парламент підтримав його кандидатуру одноголосно.

Сі також втретє став головою Центральної військової ради країни, отримавши знову ж таки одноголосну підтримку.

Друге за впливом крісло у країні отримав близький соратник Сі Цзиньпіна, колишній голова Шанхайського міського комітету Комуністичної партії Лі Цян.

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Китай офіційно оприлюднив свій мирний план із 12 пунктів 24 лютого 2023 року. Він пропонує якнайшвидше припинити вогонь та відновити переговори. Цьому плану передував грудневий звіт Академії військових наук Китаю (AMS), яка підпорядковується безпосередньо армії і регулярно готує звіти та висновки Центральному військовому комітету Комуністичної партії. Згідно з джерелами, близькими до китайського уряду, торік у грудні AMS змоделювала хід війни в Україні і вважає, що війна, ймовірно, наблизиться до завершення влітку 2023 року і «Росія переможе». Китайські аналітики вважають, що російська, і українська економіки будуть занадто виснажені, щоб продовжувати війну після літа. Ці дані опублікувало японське видання Nikkei, його журналісти вважають, що висновки про перемогу РФ з'явились, щоб догодити керівництву Китаю, яке прихильне до Москви.