Мітингувальники в Молдові вимагають, аби уряд сплатив їхні рахунки

Ультиматум уряду Молдови

У Кишиневі відбулася акція протесту: учасники вимагають від уряду сплатити їхні рахунки за комунальні послуги та піти у відставку.

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У центрі столиці Молдови пройшов антиурядовий протест, організований «Рухом для народу» та проросійською партією «Шор».

Протестувальники вимагають, аби влада оплатила їхні рахунки за опалення та електроенергію за три зимові місяці. Також вони хочуть, аби уряд та президентка Молдови Майя Санду пішли у відставку.

Одна з лідерок протесту, депутатка від партії «Шор» Марина Траубер заявила, що мітингарі дають владі 24 години на те, аби їхні умови були виконані. Відповідну резолюцію ухвалили під час акції та передали уряду.

Під час акції відбулися сутички протестувальників із поліцією: мітингарі намагалися проспектом Штефана чел Маре, хоча організатори місцеву владу про це не попереджали. Тож поліція перекрила проспект.

Учасники акції протесту в Кишиневі, 12 березня REUTERS - VLADISLAV CULIOMZA

Голова Нацполіції Молдови Віорел Чернеуцану заявив, що серед мітингарів є російські провокатори, за допомогою яких РФ прагне дестабілізувати ситуацію в Молдові.

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Раніше правоохоронці затримали понад 50 осіб, серед них — 12 неповнолітніх. Усіх затриманих доставили до відділів поліції.

Окрім того, декілька годин тому надійшла інформація про замінування аеропорту Кишинева. Вибухівку не знайшли.

🔻 12 березня прикордонна поліція Молдови повідомила, що не дозволила в’їзд до країни представнику російської ПВК «Вагнер»