Наєв: Загроза з північного напрямку низька

Ситуація під контролем

Російські війська дійсно перебувають на території Білорусі, але ситуація контрольована.

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Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про те, якою наразі є реальна ситуація на північних кордонах країни:

«Зараз загроза з північного напрямку наземних дій ворога низька. На території Білорусі дійсно перебувають російські війська. Була здійснена до цього ротація, частина цих сил була виведена».

Також є інформація, що на території Білорусі залишилися на чотирьох полігонах наметові містечка для прийняття додаткових сил.

Однак командувач Об’єднаних Сил ЗСУ запевняє, що ситуація стабільна і контрольована:

«При цьому військові відстежують обстановку, Держприкордонслужба сумлінно виконує завдання з охорону кордону, а підрозділи ЗСУ прикривають держкордони», — наголошує Наєв.