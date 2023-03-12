Оголошено лауреатів Шевченківської премії: не обійшлося без скандалу

Новини культури

Увечері 11 березня Комітет з Національної премії України ім. Тараса Шевченка оголосив цьогорічних лауреатів.

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Сталі відомі імена лауреатів Шевченківської премії — найвищої в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.

«Комітет, керуючись відповідним порядком, 15 лютого 2023 року провів засідання та голосування, що визначило переможців у номінаціях «Література», «Публіцистика, журналістика», «Літературознавство та мистецтвознавство», «Музичне мистецтво», «Кіномистецтво»», — йдеться у повідомленні прес-служби.

Отже, цьогоріч премію отримали:

Калитко Катерина Олександрівна, поетеса — за книгу поезій «Орден мовчальниць». Компаніченко Тарас Вікторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Володимирович, Крисько Ярослав Андрійович, Охрімчук Сергій Михайлович, виконавці гурту «Хорея Козацька» — за аудіоальбом «Пісні Української революції». Назаренко Михайло Йосипович, літературознавець — за книгу «Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792-1883» у двох частинах. Портніков Віталій Едуардович, журналіст — за публіцистичні статті та виступи останніх років. Цілик Ірина Андріївна, режисерка — за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».

У категоріях «Театральне мистецтво» та «Візуальні мистецтва» лауреатів не оголосили.

Традиційно імена лауреатів оголошують 9 березня, в день народження Тараса Шевченка, але цьогоріч цього не сталося. Згодом, після суспільного розголосу, голова Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка Юрій Макаров розповів, що це сталося через пропозицію доповнити наявні номінації додатковим конкурсом «За внесок у перемогу».

Макаров пояснив, що згідно з правилами в конкурсі можуть брати участь твори, оприлюднені не пізніше, ніж за пів року до подання. Отже, у конкурсі представлені роботи, створені до початку повномасштабного вторгнення. Але реалії змінилися. За минулий рік було створено чимало натхненних і актуальних творів, які не можуть отримати Шевченківську премію, тож Комітет звернувся до президента України з проханням розглянути можливість доповнити наявні номінації додатковим конкурсом «За внесок у перемогу». Ініціатива була сприйнята позитивно.

Юрій Макаров додав, що номінація «За внесок у перемогу» встановлюється на час воєнного стану, зараз оголошується прийом заявок:

«Переможці додаткового конкурсу разом із цьогорічними переможцями третього туру, вже визначеними Комітетом 15 лютого цього року, будуть оголошені всі разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря».

Попри пояснення голови комітету, громадськість звинуватила у ситуації Офіс президента та безпосередньо Володимира Зеленського. Доволі різко висловилися лауреати та номінанти минулих років, зокрема письменник Вахтанг Кіпіані:

«Які б не були грандіозні ідеї щодо нових номінацій, але оголосити тих, хто переміг, треба було вчора. Вони пройшли всі етапи конкурсу і не заслуговують на неповагу. Навіть не хочу пояснювати, наскільки це непристойно».

На тлі реакції суспільства згодом Комітет змінив рішення: список переможців було оприлюднено ввечері 11 березня.

🔻 8 березня українська волонтерка Юлія Паєвська отримала щорічну міжнародну премію «Найхоробріша жінка світу» (IWOC).