Попри війну в Україні розпочалася посівна

УКРАЇНСЬКЕ ЗБІЖЖЯ

Трактор, обгорілий російською атакою, на складі зернового господарства в Черкаській Лозовій, на околиці Харкова, 28 травня 2022 р.

В Україні розпочалися посівні роботи. Це вже друга посівна, яку проводить країна під час повномасштабного вторгнення Росії.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці в Фейсбук.

«Посіяно перші 16 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур», - зазначив Шмигаль.

Також, за його словами, цього тижня Україна та Польща спростили проходження кордону для аграрної продукції.

«Працюємо над продовженням зернової ініціативи та розширенням перевалки дунайських портів», - наголосив прем'єр.

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🔻12 березня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Туреччина очікує продовження зернової угоди.

🔻 15 лютого Мінінфраструктури та МЗС опублікували спільну заяву, де вони закликають міжнародну спільноту вимагати від РФ припинення затримок в роботі зернового коридору. Очільники відомств, зокрема, звернулися до ООН та Туреччини як до гарантів Чорноморської зернової ініціативи.

🔻 11 січня посол України в Туреччині заявив, що Україна планує розширити умови угоди про «зерновий коридор» на кілька портів.

🔻 У 2022 році Україна експортувала понад 22 млн тонн зерна.