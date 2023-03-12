Росія зазнає надзвичайно великих втрат в Україні – британська розвідка

ЩОДЕННИЙ ОГЛЯД РОЗВІДКИ

Російські війська продовжують зазнавати надзвичайно великих втрат на полі бою в Україні. Проте чисельність населення в Москві та Санкт-Петербурзі залишається відносно неушкодженою.

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Про це йдеться в щоденному звіті британської розвідки у твіттері.

У багатьох східних регіонах рівень смертності у відсотках від населення в 30+ разів вищий, ніж у Москві. Місцями етнічні меншини зазнають найбільшого удару. Так в Астрахані близько 75% втрат походять від казахських та татарських меншин. Оскільки МО Росії намагається розв'язати проблему постійного дефіциту бойового персоналу, ізоляція заможних і впливових елементів російського суспільства, ймовірно, буде залишатися головним питанням.

Зазначається, що 21 лютого 2023 року російські високопосадовці були сфотографовані в перших двох рядах аудиторії під час промови президента Путіна про стан нації. Відомо, що в нікого з цих людей діти не служать в армії.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 March 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Q556veYzIS



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RTRuEc0HP5 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 12, 2023

🔻11 березня британська розвідка повідомила, що лінія фронту у Бахмуті проходить через центр по річці.

🔻 10 березня в американському Інституті вивчення війни повідомили, що армія РФ хоче відновити наступальні операції під Вугледаром.

🔻 10 березня британська розвідка повідомила, що інтервал між масованими атаками РФ зростає, бо Росії потрібно накопичувати ракети.