Туреччина очікує продовження зернової угоди — Хулусі Акар

УКРАЇНСЬКЕ ЗБІЖЖЯ

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що угода, яка дозволяє експортувати українське зерно через Чорне море, буде продовжена з 18 березня.

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Після вторгнення в Україну Росія спочатку заблокувала всі українські морські порти. У липні 2022 року була досягнута Чорноморська зернова ініціатива між ООН, Туреччиною, Україною та Росією. Вона дозволяє експорт зерна з трьох чорноморських портів. Наразі строк угоди закінчується 18 березня.

Угоду було продовжено, якщо жодна сторона не заперечуватиме. Однак Москва вже дала сигнал, що погодиться на продовження, лише якщо обмеження, що стосуються її власного експорту, будуть зняті, повідомляє Reuters.

Чорноморська зернова ініціатива покликана запобігти глобальній продовольчій кризі, дозволивши безпечно експортувати українське зерно з трьох українських портів, заблокованих вторгненням Росії.

Раніше Туреччина заявляла, що наполегливо працює над продовженням угоди:

«В окремих переговорах з російською та українською сторонами ми побачили, що обидві сторони підходять до цього позитивно. Ми віримо, що це завершиться добре», — сказав Акар.

Україна та Росія є основними світовими постачальниками зерна та добрив.

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🔻 15 лютого Мінінфраструктури та МЗС опублікували спільну заяву, де вони закликають міжнародну спільноту вимагати від РФ припинення затримок в роботі зернового коридору. Очільники відомств, зокрема, звернулися до ООН та Туреччини як до гарантів Чорноморської зернової ініціативи.

🔻 11 січня посол України в Туреччині заявив, що Україна планує розширити умови угоди про «зерновий коридор» на кілька портів.

🔻 У 2022 році Україна експортувала понад 22 млн тонн зерна.