У Бахмуті йшов бій за опорний пункт: прикордонники зупинили росіян
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У Бахмуті російська піхота за підтримки артилерії штурмувала опорний пункт прикордонників. Українські бійці зупинили окупантів стрілецькою зброєю та гранатометами.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Зазначається, що на іншому напрямку у Донецькій області бійці Держприкордонслужби відбили атаки на двох опорних пунктах. Підготовку стрілецьких підрозділів противника до наступу виявила аеророзвідка.
🔻 12 березня британська розвідка повідомила, що Росія зазнає надзвичайно великих втрат в Україні.
🔻11 березня британська розвідка повідомила, що лінія фронту у Бахмуті проходить через центр по річці.
🔻 10 березня в американському Інституті вивчення війни повідомили, що армія РФ хоче відновити наступальні операції під Вугледаром.