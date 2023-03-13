Австралія придбає в США три атомні підводні човни «Вірджинія» — Білий дім

ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ БЕЗПЕКИ

Вашингтон – Згодом країна зможе придбати ще дві такі субмарини. Сьогодні Байден приймає лідерів Австралії та Великої Британії, аби намітити наступні кроки у наданні Канберрі атомних підводних човнів та іншої високотехнологічної зброї.

Реклама Читати продовження

Про це повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, передає Reuters.

Придбання відбувається в рамках знакової оборонної угоди між Вашингтоном, Канберрою та Лондоном. Вона відома як пакт AUKUS (абревіатура від англ. Australia, United Kingdom, United States). Він передбачає, що принаймні один американський підводний човен відвідуватиме австралійські порти до кінця 2030-х років. До того часу планується побудувати новий клас підводних човнів за британським дизайном і американською технологією.

Субмарина «Вірджинія» © REUTERS

Очікується, що AUKUS стане найбільшим оборонним проектом в історії Австралії, який сприятиме створенню робочих місць у всіх трьох країнах.

Варто додати, що Австралія має флот із шести підводних човнів класу «Коллінз» зі звичайним двигуном. Термін їхньої служби буде продовжено до 2036 року.