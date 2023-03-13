Атака РФ: чотири області потрапили під вогонь

росія атакує мирне населення

Минулої доби, 12 березня, армія РФ продовжила обстріли мирного населення прифронтових регіонів країни. Тільки Херсонщину ворог атакував 56 разів, випустивши по ній понад 330 снарядів. Є загиблі на Миколаївщині, а семирічна дитина із пораненнями – у лікарні.

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Херсонщина

Минулої доби, 12 березня, населені пункти області потрапили під вогонь з різних видів озброєння – мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА.

Російська армія двічі обстріляла житлові квартали Херсона – під снаряди потрапили приватні та багатоквартирні будинки. Унаслідок атаки одна людина зазнала поранень.

Донеччина

Під авіаракетні удари потрапили населенні пункти Очеретинської громади.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Російські війська тричі обстріляли Авдіївку з артилерії, у тому числі касетними боєприпасами, а також завдали авіаракетного удару по території АКХЗ.

У Бахмуті повідомили про чотирьох поранених та три пошкоджених багатоповерхівки та адмінбудівлю, в Костянтинівці – один поранений, пошкоджені дванадцять приватних та чотири багатоповерхівки.

Уранці 13 березня росіяни обстріляли Соледарську громаду, гучно було на околицях Часовоярської та Торецької громад, зазначив Кириленко.

У Зарічному Лиманської громади зруйнований один будинок. Пошкоджені домівки жителів Сіверська та інших населених пунктів громади.

Унаслідок атаки минулої доби поранені сім жителів Донеччини.

Миколаївщина

Уранці 13 березня російські війська обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Унаслідок атаки загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 років народження, семирічну дитину забрала «швидка». Окрім того, двоє людей зазнали поранень.

Харківщина

Під обстріли з артилерії та мінометів потрапили прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Минулось без постраждалих серед цивільного населення.