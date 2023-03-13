Банківська система в безпеці: Байден прокоментував крах SVB

ФІНАНСОВИЙ КОЛАПС

США – Американським регулятором довелося вжити надзвичайні заходи, аби уникнути ширшої кризи.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє Reuters.

«Я збираюся попросити Конгрес і банківські регулятори посилити правила для банків, щоб зменшити ймовірність повторного банкрутства банків і захистити американські робочі місця як малий бізнес», — сказав Байден.

Він підкреслив, що банківська система країни в безпеці, і депозитам американців нічого не загрожує.

Втім, це не стосується інвесторів, які втратять свої гроші, та керівників банків, яких буде звільнено.

«Вони свідомо пішли на ризик», — зауважив американський президент.

Федеральна корпорація страхування вкладів США заявила, що перевела всі депозити Silicon Valley Bank (SVB) до новоствореного перехідного банку. Всі вкладники матимуть доступ до своїх грошей з ранку понеділка.

Нагадаємо, 10 березня у США «лопнув» Silicon Valley Bank. Саме ця фінансова установа є найбільшим кредитором стартапів Силіконової долини. Акції банку впали більш ніж на 60 %.