Британський військовий корабель відстежував російський ракетний фрегат поблизу вод Великої Британії

РОСІЙСЬКИЙ ФЛОТ

Фрегат «Портленд»на передньому плані та російський фрегат на задньому плані

У неділю вранці фрегат «Адмірал Касатонов» та танкер-заправник «Академик Пашин» прямували до Північного моря. Британський крейсер спостерігав через Ла-Манш «за кожним їхнім рухом, коли вони прямували на північ через Біскайську протоку».

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Про це повідомив Королівський флот Великої Британії.

Зазаначено, що фрегат «Портленд» та спеціальний гелікоптер «Мерлін» на його борту оснащені передовими гідролокаторами, датчиками та торпедами для спеціальних операцій, що повідомляють про рух кораблів.

«Королівський флот регулярно реагує на військові кораблі супроводу в наших територіальних водах і прилеглих морських районах, щоб забезпечити дотримання морського права та стримувати зловмисну діяльність», — зазначив командир корабля Ед Мосс-Ворд.

Також відомо, що минулої середи російські кораблі пройшли через Гібралтарську протоку. Військові кораблі НАТО супроводжували їх протягом усього шляху.

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«Адмірал Касатонов», що відноситься до Північного флоту Росії, діяв у східному Середземномор’ї з початку 2022 року. Пізніше у регіоні перебував танкер «Академік Пашин».