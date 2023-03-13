Більшість українців пов'язують щасливе майбутнє України із вступом в ЄС

Всеукраїнське опитування

Опитування КМІС: кількість українців, які згодні із тим, що щасливе майбутнє України залежить від вступу в ЄС. 13 березня 2023 року.

82% громадян України вважають, що майбутнє процвітання їх країни залежить від того, чи вона стане членом Європейського Союзу. Про це свідчать результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

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«Російське широкомасштабне вторгнення 2022 року посилило підтримку європейської інтеграції та значною мірою нівелювало регіональні відмінності. Станом на січень 2022 року 92% українців хочуть, щоб Україна стала членом ЄС, а залежно від регіону показник становить 88-94% (зокрема, на Сході 88% підтримують членство в ЄС)», — йдеться у повідомлені.

Результати опитування КМІС щодо залежності процвітаючого майбутнього України від членства в ЄС у регіональному вимірі, 13 березня 2023 року. © Київський міжнародний інститут соціології

Зокрема, серед жителів сходу і півдня України 78% і 81% опитаних вважають, що позитивне майбутнє країни пов'язане із вступом в ЄС.

Опитування КМІС: Від співробітництва України і країн Заходу щодо відсічі російській агресії насамперед виграє...? © Київський міжнародний інститут соціології

«81% українців вважають, що співробітництво України і Заходу для відсічі російській агресії – це «win-win» ситуація, коли у виграші і сама Україна, і також Захід», — зазначає КМІС.

Всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» методом телефонного інтерв’ю проводили 14–22 лютого та 22 лютого–6 березня 2023 року. Загалом свою відповідь надали 2992 повнолітніх мешканця України (крім АР Крим).