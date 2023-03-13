Більшість українців пов'язують щасливе майбутнє України із вступом в ЄС
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82% громадян України вважають, що майбутнє процвітання їх країни залежить від того, чи вона стане членом Європейського Союзу. Про це свідчать результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
«Російське широкомасштабне вторгнення 2022 року посилило підтримку європейської інтеграції та значною мірою нівелювало регіональні відмінності. Станом на січень 2022 року 92% українців хочуть, щоб Україна стала членом ЄС, а залежно від регіону показник становить 88-94% (зокрема, на Сході 88% підтримують членство в ЄС)», — йдеться у повідомлені.
Зокрема, серед жителів сходу і півдня України 78% і 81% опитаних вважають, що позитивне майбутнє країни пов'язане із вступом в ЄС.
«81% українців вважають, що співробітництво України і Заходу для відсічі російській агресії – це «win-win» ситуація, коли у виграші і сама Україна, і також Захід», — зазначає КМІС.
Всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» методом телефонного інтерв’ю проводили 14–22 лютого та 22 лютого–6 березня 2023 року. Загалом свою відповідь надали 2992 повнолітніх мешканця України (крім АР Крим).