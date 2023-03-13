«Вагнерівці» намагаються просунутись в центр Бахмута — Сирський

Битва за Бахмут

За словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, ситуація у найгарячішій точці фронту складна, адже наступ штурмових загонів йде із кількох напрямків.

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«Штурмові загони «Вагнера» наступають із декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста», – цитує Олександра Сирського пресслужба міноборони України.

В той же час під час жорстких боїв ЗСУ завдають відчутних втрат противнику, зауважив командувач Сухопутних військ. А вони, на думку аналітиків ISW, зумовлені тим, що і президент, і Міноборони РФ навмисно хочуть збільшити втрати приватної віськової компанії. Адже таким чином усі провали Росії у цій війні можна повісити на її власника Євгена Пригожина, та й позбавити його важелів впливу.

За оцінками Інституту вивчення війни, станом на 8 березня російські сили зайняли щонайменше 50 відсотків Бахмута. Водночас, на думку експертів, навряд чи захоплення міста спровокує прорив у наступі.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року. Активний наступ із наближених до Бахмута населених пунктів російські військові розпочали у січні.

12 березня повідомлялося, що у Бахмуті російська піхота за підтримки артилерії штурмувала опорний пункт прикордонників. Українські бійці зупинили окупантів стрілецькою зброєю та гранатометами.