Вже другий: в Україні приватизували ще один морський порт

ПРОДАЖ ПОРТУ

Білгород-Дністровський – Білгород-Дністровський морський торговельний порт, що на Одещині, продано на онлайн-аукціоні за 220 млн 100 гривень.

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Про це повідомив керівник регіонального відділення ФДМУ в Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський.

Основні потужності порту розташовані на березі лиману у місті Білгород-Дністровський, є портопункт з виходом до моря та база відпочинку в Затоці.

Наразі підприємство працює лише як «сухий порт». За 9 місяців 2022 року тут перевантажено 272 тис. тонн вантажів. Хоч це і на 270 тонн більше, ніж у 2021 році, порт залишається збитковим. Борги підприємства складають 104 млн грн. Їх має сплатити покупець.

«Порт потребує дуже великих інвестицій для свого повноцінного розвитку: модернізації техніки, будівництва сучасних логістичних потужностей і звісно, днопоглиблення», — зазначив Славський.

Нагадаємо, 17 січня на онлайн-аукціоні продали перший порт в історії України. Ним став «Усть-Дунайськ», що також знаходиться на Одещині.

До складу Усть-Дунайського морського торгівельного порту входить власне порт у місті Вилкове, портопункт «Кілія» в сусідньому однойменному місті та база обслуговування ліхтеровозів на острові Шабаш. Вантажно-розвантажувальні роботи проводять у портопункті «Кілія», який розташований на 54-му кілометрі річки Дунай.

Потужність порту в 4 мільйони тонн вантажів за рік майже не використовується.