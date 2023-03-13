Воювали за Україну: 3 24 лютого 2022 року на фронті загинули п'ять французьких бійців

Вшанування воїнів

13 березня у Франції відбулась церемонія поховання та вшанування пам'яті воїна Інтернаціонального легіону України Андреаса Галлоцці. Він загинув під час обстрілу у Сватовому Луганської області 7 лютого 2023 року, повідомляє Союз українців Франції.

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Андреасу Галлоцці було 22 року. Він родом з Йони. До того, як піти на Український фронт, він служив у 17-му інженерно-парашутному полку Монтобана. Під час виконання завдання під Куп'янськом Андреас з гранатомета знищив російський танк, врятувавши товаришів.

«Андреас Галлоцці — 5-й французький боєць, який загинув в Україні з початку повномасштабного російського вторгнення: Давид Д., 50 років, Себастьєн Ландес, 28 років, Адріан Дугай-Лейудек, 20 років, Вільфрід Блеріо, 32 роки. Ми віддаємо шану всім полеглим у боях. Ми назавжди вдячні їм», — йдеться у повідомлені Союзу українців Франції в Twitter.