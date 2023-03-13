Військовополонений, якого розстріляли за слова «Слава Україні», був громадянином Молдови

РОЗСТРІЛ БЕЗЗБРОЙНОГО

Про це йдеться в заяві Міністерства зовнішніх справ країни.

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«Після підтвердження українською стороною, що страченим російськими солдатами українським солдатом є Олександр Мацієвський, МЗСЕІ рішуче засуджує вбивство громадянина Молдови», — вказано у повідомленні.

Олександр Мацієвський народився у столиці Молдови. У 2008 році разом з дружиною та сином переїхав до Ніжина, повідомляє «Час Чернігівський». Мав подвійне громадянство. У березні 2022 Олександр добровольцем вступив до ТрО Ніжина. Обороняв Чернігівщину, згодом — східні рубежі країни.

У молдовському МЗС підкреслили, що ця страта є військовим злочином та кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права. У відомстві висловили співчуття рідним та близьким загиблого, а також зазначили про свою солідарність з українським народом:

«Ми повторюємо тверду позицію Республіки Молдова, яка засуджує жорстоку війну Російської Федерації проти України. Наша країна залишається відданою підтримці України в її зусиллях повернути регіон до миру та стабільності».

Нагадаємо, 6 березня український активіст Сергій Стерненко опублікував відео, на якому росіяни розстрілюють беззбройного українського полоненого після його слів «Слава Україні».

Спершу у Генштабі повідомили, що українським військовим, чий розстріл зняли на відео, був військовослужбовець 30 окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура. Він вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі Бахмута.

12 березня СБУ остаточно підтвердила особу розстріляного військового. Слідчі СБУ встановили, що український військовополонений, страту якого російські окупанти зняли на відео, був Олександр Мацієвський — снайпер 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області. Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському.

Розстріл військовополоненого який є порушенням Женевської конвенції, розслідує Офіс Генерального прокурора. Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що відправив відео з розстрілом українця міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн, як чергове свідчення воєнних злочинів РФ.