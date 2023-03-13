В Ірані заявили, що помилували більше 20 тисяч людей, що брали участь в антиурядових протестах

АМНІСТІЯ ПРОТЕСТУВАЛЬНИКІВ

Тегеран – Таку інформацію повідомив голова судової влади країни Голамхоссейн Мохсені Еджей.

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Про це пише IRNA.

«Наразі помилувано 82 000 людей, у тому числі 22 000 людей, які брали участь у протестах», — сказав він.

Втім, він не уточнив, коли ув’язнених буде звільнено та які звинувачення їм було висунуто.

Нагадаємо, в середині вересня в Ірані спалахнули протести після загибелі 22-річної Махси Аміні. Дівчину затримали представники поліції моралі за нібито неправильне носіння хиджабу. Аміні впала в кому у відділку та за кілька днів померла. Після цього іранці стали масово виходити на протести. Жінки спалювали хіджаби та зістригали волосся.

Ці демонстрації стали найбільшими з 1979 року, вони охопили понад 150 міст по всьому Ірану. Але влада жорстоко придушувала протести. Загинуло щонайменше 517 протестувальників, чотирьох — стратили.