«Дія.Бізнес» буде виводити на ринки ЄС українські бренди. Вже обрали перші 20

Підтримка підприємців

Польща стане першою країною, де діятиме програма підтримки малого та середнього бізнесу для експорту українських продуктів у ЄС.

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Її організував центр «Дія.Бізнес», який із травня минулого року працює у Варшаві, повідомляє Урядовий портал.

Від команди проєкту та партнерів підприємці отримають аналіз продукту для виходу на ринок нової країни, юридичну підтримку, допомогу з брендування для участі в онлайн-кампанії та супровід в адаптації до ринку Польщі.

«Згідно з опитуванням 45% українських підприємців розглядають експорт як можливість розвитку свого бізнесу у 2023 році, це дуже позитивний показник», — зауважила заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

В міністерстві будуть допомагати українським брендам, які виробляють техніку, крафтові товари, рослинні олії, смаколики, сублімовані ягоди, каву, косметику та засоби гігієни, дитячі іграшки, одяг для жінок, чоловіків та навіть домашніх улюбленців.