Росія відправляє на Донеччину в’язнів, серед яких жінки – Генштаб

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Російські війська продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

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Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Минулої доби армія РФ завдала трьох ракетних і вісім авіаційних ударів та здійснила 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Без суттєвих змін залишається ситуація на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках. У звіті зазначають, що у прикордонних районах Бєлгородької області тривають роботи з інженерного обладнання позицій РФ.

Російська армія продовжує спроби прорвати українську оборону на Куп’янському та Лиманському напрямках та захопити Бахмут. В той же час вони обороняються на Запорізькому та Херсонському напрямках.

У Генштабі повідомляють, що російська армія продовжує грабувати окуповані території. Зокрема, в Енергодарі почали вивозити із навчально-тренувального центру ЗАЕС обладнання, на якому проводилось підвищення кваліфікації персоналу.

У звіті інформують, що в сторону Донецької області рухався плацкартний поїзд, один із вагонів якого – із засудженими жінками.

Упродовж минулої доби українська авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу Росії, а також 6 ударів – по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ.

🔻 9 березня у Генштабі повідомили, що в російської артилерії боєприпаси в дефіциті.

🔻 7 березня у звіті Генерального штабу повідомили, що ЗСУ відбили понад 140 атак РФ на п’ятьох напрямках.

🔻 6 березня в Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили 95 атак росіян на 5 напрямках.

🔻 2 березня Генштаб повідомляв, що за добу на Донбасі ЗСУ відбили понад 170 атак.