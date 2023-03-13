КНДР випустила ракети напередодні південнокорейських військових навчань зі США

напружена ситуація на корейському півострові

12 березня Північна Корея провела випробування двох стратегічних крилатих ракет, запустивши їх із підводного човна «8.24 Yongung» в Японському морі.

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«Стратегічне» зазвичай використовується для опису зброї, яка має ядерний потенціал, пише Reuters.

За повідомленням Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї (JCS), військові перебувають у стані підвищеної готовності, а розвідувальне агентство країни працює з колегами зі Сполучених Штатів, щоб проаналізувати особливості запуску.

Північна Корея вже давно насторожується навчань, так як вважає їх репетицією вторгнення, зазначають в агентстві.

Минулого року вона провела рекордну кількість ракетних випробувань і навчань, намагаючись посилити сили ядерного стримування та привести якомога більше озброєнь у повну готовність.

«Дуже прикро, що Північна Корея використовує наші регулярні оборонні навчання як привід для провокації», – заявив речник міністерства Південної Кореї, який займається відносинами з Північчю Ку Бьон Сам.

Він висловив сподівання, що Пхеньян «усвідомлює, що він нічого не зможе отримати завдяки ескалації напруженості на Корейському півострові».

Зазначимо, 13 березня Південна Корея та США розпочали спільні військові навчання Freedom Shield. Цього року Freedom Shield триватиме 11 днів без перерви – до 23 березня.

Навчання супроводжуватимуть масштабні польові маневри Warrior Shield, пише агентство Yonhap.

Командно-штабні навчання Freedom Shield засновані на комп'ютерній симуляції, зазначають у публікації. На них відпрацьовуються сценарії відбиття нападу КНДР з урахуванням її ракетно-ядерної загрози, контрнаступу в Південну Корею та проведення кампанії зі «стабілізації обстановки» в Північній Кореї. Цього року Freedom Shield триватиме 11 днів без перерви – до 23 березня.

«Спільні навчання мають оборонний характер і засновані на оперативних планах захисту Республіки Корея від можливої агресії Північної Кореї», — заявили в Комітеті начальників штабів Південної Кореї.

Паралельно відбудуться близько 20 етапів польових навчань Warrior Shield, зазначає агентство. Зокурема, відпрацювання морського десантування . У Сеулі заявили, що наприкінці березня до маневрів може приєднатись американський атомний авіаносець типу Nimitz.