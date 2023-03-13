Лукашенко та Раїсі підписали дорожню карту всебічного співробітництва до 2026 року

Кремлівські друзі

Тегеран – Угода стала результатом візиту самопроголошеного президента Білорусі до Ірану. Дорожня карта передбачає співпрацю держав у політичній, економічній, консульській, науково-технічній сферах, а також у освіті, культурі, медіа та туризмі.

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Лукашенко та Раїсі підписали документ за підсумками переговорів, які відбулися сьогодні у Тегерані, пише Белта.

Зазначається, що домовленості про розробку та підготовку документа було досягнуто ще під час зустрічі Олександра Лукашенка та Ібрагіма Раїсі у вересні 2021 року на полях саміту Шанхайської організації співробітництва.

За підсумками переговорів Лукашенко та Раїсі також підписали план заходів з нагоди 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Білоруссю та Іраном, міжурядову угоду про співробітництво в галузі карантину та захисту рослин і договір про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання.

Самопроголошений президент Білорусі висловив захоплення «завзятістю, з якою народ Ірану протистоїть зовнішньому тиску» та при цьому розвиває сучасні технології та ядерну енергетику.

«Білорусь та Іран можуть бути дуже корисними один одному, якщо по-справжньому об'єднають свої зусилля», — сказав він.

Також Лукашенко зазначив, що Білорусь та Іран «подолали паузу у відносинах і багато про що домовилися». Загалом досягнуті домовленості він оцінив у $100 млн.

10 березня стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі їде з візитом до Тегерана. Наприкінці лютого Лукашенко побував у Пекіні. Серед іншого, сторони обговорили взаємодію у політичній сфері.