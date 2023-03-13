Мобілізації для жінок-медиків не буде до 2026 року – Міноборони

Для українок, які мають медичну спеціальність, єдину, за якою вони можуть підлягати призову, не буде обов'язкової постановки на облік.

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Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону. Вона нагадала, що мобілізації жінок зараз немає. А спрощення системи призову, яке було розроблене ще до початку повномасштабного російського вторгнення, не повинне лякати українок.

«Там немає нічого, що б ускладнювало ситуацію резервістів, призовників, людей, які перебувають на обліку. Йдеться про спрощення системи обліку», – додала Маляр.

Чиновниця також додала, що за власним бажанням нині на фронті перебувають близько п'яти тисяч жінок.

Нагадаємо, у жовтні минулого року набув чинності наказ Міністерства оборони, згідно з яким українки певних професій мають стати на військовий облік. До списку спеціальностей ввійшли медицина, журналістика, інженерія та інші.